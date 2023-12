Présent dans la pré-liste du sélectionneur Walid Regragui, Sofiane Diop n’a malheureusement pas été retenu dans la liste définitive du technicien pour participer à la CAN 2023 avec le Maroc. Par conséquent, il ne fera pas partie de l’aventure en Côte d’Ivoire.

Il est important de noter que ce n’est pas son niveau de jeu qui a été remis en question. Le jeune milieu offensif de 23 ans, évoluant à l’OGC Nice, manquera le prestigieux tournoi continental en raison de sa non-récupération à temps d’une fracture du troisième métatarse droit survenue lors du match contre Toulouse (1-0), suite à un choc avec le défenseur cap-verdien Logan Costa. Bien qu’il ait été appelé en novembre sans avoir pu honorer sa première cape, Diop devra patienter davantage avant de revêtir la liquette des Lions de l’Atlas.

Lors de son passage récent au Club des 5, l’ancien international Espoirs français, qui possède également des origines sénégalaises et aurait donc pu potentiellement représenter les Lions de la Teranga, a finalement opté pour le Maroc. Il a expliqué sans détour sa décision, affirmant : « C’était à moi de faire un choix. Je pense que j’étais arrivé à une période où je voulais prendre une décision. » Il a ajouté avoir attendu le bon moment, soulignant qu’il était à un moment charnière de sa carrière et qu’après réflexion, il avait décidé d’appeler le coach pour lui annoncer son choix de jouer pour le Maroc.

Sofiane Diop a également partagé son expérience avec le sélectionneur des Lions de l’Atlas, saluant son accueil chaleureux et soulignant son approche axée sur l’échange. « C’est un coach qui est beaucoup dans l’échange. Il aime avoir le ressenti de ses joueurs. J’ai pas plus de choses à dire que ça, » a-t-il déclaré. Ces propos élogieux envers Regragui indiquent que les premiers contacts entre les deux hommes se sont bien déroulés. On espère désormais voir le joueur formé au Stade Rennais briller sous le maillot marocain, peut-être dès le mois de mars.