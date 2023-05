Participation à la Coupe du Monde U20 : Lamine Camara pourrait être prévenu par le FC Metz

Le jeune footballeur sénégalais Lamine Camara impressionne depuis son arrivée au FC Metz, mais un conflit émerge entre le club français et la sélection nationale U20 du Sénégal concernant la participation de Camara et de deux autres compatriotes à la Coupe du monde U20 en Argentine.

Lamine Camara, jeune joueur de 18 ans formé à Génération Foot, un club sénégalais en partenariat avec le FC Metz, est devenu un élément indispensable pour le club lorrain dirigé par László Bölöni. Ses performances remarquables contre Bordeaux (3-0) et Saint-Étienne (3-1) ont toutefois été entachées d’un carton rouge.

Malgré ces débuts prometteurs, un problème se profile à l’horizon : Camara, ainsi que ses compatriotes Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye, devraient être convoqués avec l’équipe nationale U20 du Sénégal pour disputer la Coupe du monde du 20 mai au 11 juin en Argentine. Selon nos confrères de So Foot, le FC Metz pourrait mettre en péril cette participation en refusant de libérer ces joueurs clés.

Pierre Dréossi, le directeur sportif mosellan, avait anticipé ce potentiel conflit de calendrier : « Ils ont besoin de temps pour s’adapter au football français, à leur club, à l’entraînement, à une nouvelle mentalité. Il faut qu’ils soient présents », avait-il déclaré lors de la présentation de son joueur.

Le club n’a pas souhaité réagir officiellement à cette affaire, qui suscite une vive émotion au Sénégal. Le refus de libérer les joueurs serait justifié par le fait que le tournoi se dispute hors des dates officielles pour les trêves internationales, auquel cas le club n’aurait pas pu s’opposer au départ de ses joueurs.

Le FC Nantes est également confronté à une situation similaire nous rappel So Foot. Les Canaris ont toutefois choisi de résilier le contrat de l’international U17 algérien Younes Benali, interdit de se rendre à la CAN U17 et qui a refusé de suivre les ordres de sa direction. Lors d’une conférence de presse, Benali a assumé sa décision : « J’ai fait le choix de respecter mon pays et il faut le respecter. »