Parti les Serviteurs : Pape Djibril FALL exprime “toute sa compassion” à Ousmane SONKO

La situation du président du Pastef, placé sous mandat de dépôt pour huit chefs d’accusation, Ousmane SONKO, suscite de la compassion au leader du parti les Serviteurs, Pape Djibril FALL.

En effet, le leader du parti les Serviteurs exprime “toute sa compassion à l’endroit de M. Ousmane SONKO qui a été mis sous mandat de dépôt, lundi 31 juillet 2023”.

Dans une note, le parti avec à sa tête Pape Djibril FALL, apporte son soutien aux proches de Ousmane Sonko et aux militants de Pastef qui a été dissout dans la foulée, « En ces moments difficiles et devant tant d’épreuves, nous témoignons également notre soutien et notre solidarité à l’endroit de sa famille, de ses militants et des sympathisants du parti Pastef », écrit-il. Il s’oppose également avec la dernière énergie à la dissolution du parti. Une décision « disproportionnée et inopportune », avance-t-il.

Car, argumente-t-il, « ce parti compte des femmes et des hommes de valeur, des jeunes plein d’énergie qui ont une grande préoccupation pour l’avenir du Sénégal. Cette décision est d’autant plus regrettable puisqu’elle survient à un semestre de la présidentielle de février 2024. »

Dans la foulée, les Serviteurs interpellent la classe politique dans son entièreté et toutes les forces vives de la nation à travailler à la consolidation des acquis démocratiques et à la stabilité de la Nation. Ils appellent les autorités dûment habilitées à travailler pour « une élection libre, démocratique et transparente ».