PENDAISON : Abo Thiongane se donne la mort au retour de sa prière du crépuscule

Un homme du nom de Abo Thiongane s’est donné la mort ce lundi, dans la soirée, après avoir fait sa prière du crépuscule. Les membres de sa famille se sont rendus compte du drame quand ils sont allés dans sa chambre pour l’inviter à venir dîner.

«Il était parti à la mosquée faire sa prière. Dès qu’il est revenu, il est entré dans sa chambre. A l’heure du dîner, nous l’avons retrouvé pendu dans sa chambre. On ne sait pas les motifs de son acte. Il était marié et père de deux enfants. Il travaillait et était gérant de poulailler» a relaté, à la Rfm, Bassirou Ndao, le cousin du défunt.