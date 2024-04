Pâques en pays sérère : le "Ngalax" , symbole du dialogue islamo-chretien, résiste à la conjoncture économique

La préparation du” ngalax”, servi lors des fêtes de Pâques mobilise de nombreuses familles de confession chrétienne dans le monde sérère, aidées par leurs voisins musulmans, un symbole du dialogue islamo-chrétien. Cette année, malgré la cherté de certains produits, les ménages ont bien perpétué la tradition.

On prépare le Ngalax pour servir à la famille et aux voisins. “Chaque année, on le prépare mais j’avoue aujourd’hui que la demande nous dépasse”, confie une dame chrétienne.

”Le pain de singe, la farine de mil et la pâte d’arachide, le sucre sont incontournables” dans la préparation de ce plat très prisé par les Sénégalais.

Dans beaucoup de familles, on n’éprouve pas de difficultés pour disposer des ingrédients nécessaires à la préparation du “ngalax” car c’est des familles de cultivateurs, c’est pourquoi il n’ y a pas de problème pour le mil et la patte d’arachide”,

On offre du “ngalax” aux voisins musulmans qui donne de la viande à l’occasion de la fête de tabaski.

Malgré la conjoncture, ces familles chrétiennes dépensent sans compter. Les prix sont extrêmement chers, le Kg de sucre est à 700 cette année, le beurre est passé de 900 à 1200 Fcfa, le paquet de 500 gramme est passé de 1500 à 2 000 Fcfa; la bassine de pain de singe est à 10 000 Fcfa; le seau de patte d’arachide est à 20 000 Fcfa; le kilogramme de mil est à 500 Fcfa ,des dépenses énormes.

”Les gourmettes (un terme qui désignait les chrétiens noirs) de Saint-Louis ont initié le “ngalax” pour le servir à leurs voisins pendant la fête de Pâques puisque les musulmans faisaient de même pendant leur fête et que la viande de porc n’est pas licite pour eux. “Je le donne à mes amis musulmans toutefois je le fais en fonction de mes moyens puisque ce n’est pas inscrit dans la Bible”, soutient Jean Paul Ndior un chef de famille à Tataguine.