Pandémie, en continu: les prochaines semaines seront cruciales pour l’Europe, avertit l’OMS

Les États-Unis ont atteint le pic de nouveaux cas d’infection au coronavirus, a déclaré le Président américain, alors que son pays domine désormais la liste des États les plus meurtris par la maladie. Voici une revue des actualités sur la pandémie.

«La bataille continue, mais les preuves disent que nous avons dépassé le pic de nouveaux cas dans tout le pays», a déclaré Donald Trump lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise sanitaire à laquelle le monde est confrontée.

Le Président n’a pas exclu que certains États américains puissent déconfiner avant même le 1er mai. Il a ajouté que la Maison-Blanche annoncera ce jeudi des recommandations sur la levée des restrictions liées au coronavirus.

Les États-Unis paient le plus lourd tribut, avec 28.326 décès pour plus de 637.000 cas. Viennent ensuite l’Italie (avec 21.645 morts), l’Espagne (18.579), la France (17.167) et le Royaume-Uni (12.868).

La France a enregistré une baisse du nombre d’hospitalisations dues au coronavirus, pour la première fois depuis le début du confinement entré ce jeudi dans son 31e jour.

Le milieu médical reste cependant prudent sur l’évolution de l’épidémie qui a fait 17.167 morts dans le pays depuis début mars, 10.643 à l’hôpital et 6.524 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, sans compter les décès à domicile.