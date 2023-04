Pacification socio-politique : Sérères et Diolas marchent en Caravane, de Diakhao à Oussouye

Les Institutions royales du Sine et d’Oussouye, représentées respectivement par Maa Sinig Nokhobaye Diouf Fatou Diène, roi du Sine, et Maan Silumbave Diédhiou, roi d’Oussouye, organisent une Caravane culturelle pour la paix au Sénégal, de Diakhao à Ziguinchor. En présence d’Abdoulaye Sylla.

Maan Silumbave Diédhiou, roi d’Oussouye et Maa Sinig Nokhobaye Diouf Fatou Diène, roi du Sine, ont décidé d’organiser une caravane culturelle pour la paix au Sénégal Maa Sinig BU BADIUM AYI, qui partira de Diakhao à Fatick, à destination d’Oussouye et de Ziguinchor.

« Du 12 a 16 mai, les communautés sérères et diolas organiseront des concertations sur les mécanismes et modalités d’instauration et de consolidation de la paix dans l’espace social. La parente à plaisanterie qui rapproche le Sérère du Diola, constitue aussi un lien partagé avec les Haal Pulaar, et se retrouve dans les foyers familiaux entre cousins, et entre diverses communautés à partir des patronymes », lit-on le communiqué parvenu à Senego.

En vue d’explorer les dispositifs culturels de construction du vivre ensemble et de la cohésion sociale, les deux rois procèderont le 14 mai à Oussouye, au lancement d’un forum sur la paix, et la réflexion se poursuivra à Ziguinchor les 15 et 16 mai, pour s’élargir à toutes les composantes de la Nation sénégalaise.

Et l’invité d’honneur de la caravane culturelle pour la paix est Abdoulaye Sylla, Président fondateur de C50% Préférence nationale.

La coprésidence du comité de pilotage est confiée à Pape Massène Sène et Ghoty Ismaila Diadhiou

La sécurisation du convoi est placée sous la supervision de l’Ambassadeur Leopold Diouf, ancien directeur général de la police nationale, qui assurera la jonction avec les forces de sécurité et de défense.