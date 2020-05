Ouverture des universités: Les éclaircissements de Cheikh Oumar Hanne

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri) a présenté les situations décrites par les instances délibérantes des universités, pour sauver l’année.

« Afin d’assurer la continuité pédagogique en ayant recours, de façon réaliste, aux possibilités qu’offrent les TIC, les Assemblées délibérantes ont retenu : de poursuivre en ligne les activités pédagogiques ; de continuer la création les classes virtuelles ; d’accompagner les enseignants dans la mise en ligne des contenus pédagogiques ; de mettre en ligne les milliers de cours, via les plateformes des Instituts de formation ouverte et à Distance (IFOAD) ; de rendre disponibles les outils de collaborations ; de soutenir les équipes mixtes de Télécommunications Informations Communication pour l’Enseignement (TICE) et de Pédagogie Assurance-qualité ; d’envoyer à distance les exercices aux étudiantes et étudiants ;

EN CE QUI CONCERNE LA REPRISE EN PRESENTIEL

Comme nous l’avions souligné, avec la progression actuelle de la pandémie et l’éventail des risques éventuels, l’ouverture des campus pédagogiques et sociaux demeure problématique pour l’instant.

Ainsi, la reprise des enseignements en présentiel est subordonnée, d’une part, à l’amélioration significative de la situation sanitaire nationale et d’autre part, à la mise en place de dispositifs offrant des garanties sanitaires au Personnel Enseignant et de Recherche (PER), aux Personnels Administratifs, Techniques et de Service (PATS), aux étudiantes et étudiants.

En tout état de cause, selon nos estimations, les perspectives de finalisation de l’année universitaire en fin décembre 2020, sont justifiées et à notre portée. Ainsi, les instances académiques, en toute autonomie, prendront toutes les dispositions utiles pour le réaménagement du calendrier académique en vue de la reprise des enseignements en présentiel en septembre/octobre 2020.

POUR LE CAS SPECIFIQUE DE L’UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

Le Gouvernement suit avec une attention particulière l’évolution de la situation et affirme sa disponibilité à accompagner les instances pour la mise en œuvre de mesures adéquates, afin d’éviter une année blanche et de finir l’année au plus tard le 31 janvier 2021.

Je compte particulièrement sur le sens de responsabilité des enseignants, des étudiantes/étudiants et de tous les partenaires sociaux.

POUR LE CAS DES INSTITUTS SUPERIEURS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (ISEP)

Le Réseau des Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (RISEP) a décidé de reprendre les enseignements/apprentissages dans la période du 04 au14 juin 2020. Les compétences générales seront dispensées à distance de juin à septembre tandis que les compétences spécifiques, les travaux pratiques et les séjours en milieu professionnel, reprendront à partir du mois d’octobre 2020.

EN CE QUI CONCERNE LES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (EPES)

Une récente rencontre entre le MESRI et la Coordination des Organisations Privées d’Enseignement Supérieur (CUDOPES), a permis de noter que des Établissements Privés d’Enseignement Supérieur utilisent déjà l’enseignement à distance et d’autres le prévoient en attendant les bonnes conditions d’une reprise en présentiel.

Pour l’organisation du baccalauréat, l’Office du Bac, en rapport avec le ministère de l’Education nationale et celui de l’Enseignement professionnel, a pris toutes les dispositions pour garantir les meilleures conditions d’organisation aux dates prévues ».

Avec ThieyDakar