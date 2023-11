Ousmane Sonko a t-il adoubé un autre candidat ? Un parti fait un communiqué (Document)

Alors que les élections présidentielles de 2024 approchent, la candidature de Dr. Cheikh Tidiane Dièye, soutenue par Ousmane Sonko, suscite de vives interrogations sur la stratégie politique de ce dernier, particulièrement dans le contexte de ses démêlés judiciaires et de l’incertitude planant sur sa capacité à se présenter aux élections.

Le Dr. Cheikh Tidiane Dièye, leader de la Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg, a officiellement lancé ses opérations de collecte de parrainage pour la candidature à l’élection présidentielle de 2024. Un communiqué récent du parti indique clairement les intentions et les ambitions politiques du Dr. Dièye. Le communiqué stipule : “Dans la perspective de l’élection présidentielle de février 2024, le président de la Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg, le Dr. Cheikh Tidiane Dièye, lance ses opérations de collecte du parrainage citoyen, ce lundi 27 novembre 2023. Porteur de la fiche de parrainage numéro 116, le Docteur Cheikh Tidiane Dieye avait annoncé, après sa rencontre cordiale et stratégique avec son frère et allié, le Président Ousmane Sonko, qu’il poserait des actes tendant à garantir toutes les chances de victoire au camp de la souveraineté, de la refondation, du panafricanisme et du patriotisme. Fait à Dakar, le 26 novembre 2023.”

Cette annonce survient alors qu’Ousmane Sonko, fait face à des difficultés juridiques majeures, avec des accusations portées par l’État du Sénégal qui pourraient compromettre sa participation aux élections. Sonko est actuellement emprisonné, et malgré un recours en cours, son avenir politique demeure incertain. La candidature de Bassirou Diomaye Faye est également considérée comme « risquée ».

Sonko Cherche-t-il à assurer une représentation de son camp en soutenant divers candidats, dont Dr. Dièye, pour maintenir une influence dans l’arène politique quel que soit le candidat validé ? Ou le Parti Avenir veut-il tout simplement surfer sur la vague de popularité de Ousmane Sonko pour obtenir rapidement le nombre de parrainages nécessaires ?

Voici le communiqué de la Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg.