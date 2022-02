Les insultes de Bougane contre les partisans de Sonko traduisent sa déception à l’issue des élections locales de dimanche dernier. Avec ses résultats médiocres, Bougane Guèye Dany sait maintenant qu’il ne peut plus se comparer au leader de Pastef qui, non seulement, a gagné largement chez lui, mais a fait gagner sa coalition, presque partout là où il a fait campagne.

Point de comparaison possible entre les deux personnalités. Mais Bougane laissait toujours entendre qu’il était un poids politique qui faisait peur au Pastef. Et pourtant, il savait qu’il mentait. En réalité, Bougane ne représente rien dans le paysage politique sénégalais. Il ne pèse absolument rien. Il n’a aucun poids électoral, aucune assise politique. Aussi, il n’a aucune influence sur les communes gagnées par sa coalition. Bamba Fall (Medina) et Alioune Mar (Rufisque) qui ont un solide ancrage local avaient seulement besoin d’une couverture financière, liée à la caution.

Bougane le sait très bien, c’est pourquoi on ne l’a pas entendu revendiquer ces victoires. Comment quelqu’un qui a perdu chez lui et ayant enregistré un score très médiocre (environ 600 voix) peut faire gagner des listes de sa coalition. Mame Gor Diazaka (sans coalition), a fait mieux que Bougane qui était parti en coalition. Les résultats décevants de Bougane à Mermoz prouvent que Gueum sa Boppa est une fiction politique. Première participation, premier échec. C’est ça qui fait mal à Bougane qui n’ose plus se comparer à Sonko. Mais qui change de discours en s’attaquant violemment à ses militants.

Pauvre Bougane !A

Abdoulaye Demba Ba