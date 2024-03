Opinion : L’Afrique peut-elle sortir du piège sans fin?

Nos pays peuvent-ils sortir du carcan du système neocolonial d’exploitation économique?

Cette question, plusieurs générations d’africains se la sont posée et se la posent aujourd’hui encore. Nous tentons d’y répondre ici en mettant en exergue les principales caractéristiques de ce système et les options pour sortir du carcan neocolonial dans le contexte de la rupture avec l’ancien ordre mondial unipolaire.

1/Le carcan du système neocolonial occidental d’exploitation économique

Nous étions encore dans la période de la guerre froide. Après la crise économique et de l’endettement des années 80, beaucoup de pays africains se sont tournés naturellement vers les institutions du système neocolonial occidental notamment les Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, l’Union Européenne et l’OMC. Des institutions équivalentes n’existaient pas dans le bloc soviétique.

Ces institutions font partie des instruments créés par l’Empire américain après la seconde Guerre mondiale. Elles ont pour mission de servir cet Empire, de protéger ses intérêts et subsidiairement ceux des passagers clandestins que sont l’Europe et l’Asie.

Le système neocolonial d’exploitation économique est composé de deux sous systèmes : l’exploitant (Occident) et l’exploité (nos pays). Ces deux composantes unitaires sont antinomiques : l’exploitant “se nourrit du sang” de l’exploité. S’il est bien portant, l’exploité est malade. Si l’exploité s’émancipe et devient riche, l’exploitant s’effondre, tombe dans la misère. L’exploité ne doit surtout pas s’émanciper. Tel que le système a été conçu, il est impossible que l’exploitant et l’exploité soient riches en même temps. On est dans un desequilibre optimal au sens de Pareto.

L’objectif des institutions précitées et des opérations conçues et financées par elles dans nos pays n’est donc pas de réduire la pauvreté mais de maintenir nos pays en acné, en survie pour remplir les 3 fonctions qui leur ont été assignées, il y a 130 ans après la conférence de Berlin, à savoir :

1/ fournir les matières premières nécessaires à leurs industries à moindres coûts. L’exportation de produits transformés localement par nos pays, a toujours buté sur les barrières non tarifaires;

2/ constituer des marchés pour leurs biens et services produits avec ces matières premières. Nos pays importent presque tout pour la consommation et l’investissement. Les marchés les plus dynamiques sont appelés “marchés émergents”;

3/ constituer, pour leurs multinationales, des plateformes d’investissements très rentables dont les revenus engrangés sont aisément transférables. La zone franc, devenu zone euro, avec son régime de change fixe et ses codes d’investissement généreux, est un paradis pour les investisseurs étrangers. Les politiques de promotion du secteur privé sont principalement des politiques d’attraction des IDE

Le libéralisme économique, pure idéologie, faible théoriquement et sans base historique, est le système d’allocation promu dans nos pays à travers, les PAS, les projets pour atteindre les objectifs d’exploitation économique supra. Avec cette doctrine, la réduction de la pauvreté, le rattrapage du niveau de vie des pays riches est impossible.

Ainsi, l’ Etat minimaliste, le consensus neo libéral de Washington et les politiques horizontales constituent les prescriptions aux pays exploités aspirant à sortir de la pauvreté. Il est interdit de parler de politiques verticales et de l’industrialisation comme en Europe, aux États-Unis et en Asie au 19e, 20e et 21e siècles.

L’endettement multilatéral et bilatéral occidental est l’appât, le piège infernal pour mettre sous tutelle les pays, les soumettre et les rendre en permanence dépendants. Les crises périodiques de la dette publique extérieure sont normales, font partie du jeux. Le modèle économique financé est incapable de créer de manière durable et substantielle de la richesse. Les économies restent fragiles, extraverties, dépendantes, basées sur l’extraction de matières premières malgré les milliards USD de programmes de réformes et de projets. Les crises de la dette conduisent à des reéchelonnements, des annulations de dette, des “contrats de désendettement et développement”, puis à de nouveaux cycles d’endettement et de crises; une itération sans fin….

Les pays occidentaux, se considèrent, en permanence, en guerre économique pendant que certains chez nous les voient comme de généreux “partenaires” techniques et financiers, les bienfaiteurs venus pour nous sauver. Tous actes de défiance par rapport au respect des 3 fonctions évoquées supra sont synonymes de déclaration de guerre, comme on le constate actuellement au Sahel et dont les histoires de nos pays en témoignent. Le terrorisme nourrit par les occidentaux est devenu ces 10 dernières années un autre moyen de pression.

Toute croissance économique, dans ce système économique d’exploitation, est en fait contre-productive car synonyme d’accentuation de la spécialisation de nos économies en (i) fournitures de matières premières, (ii) importations de biens et services et (iii) marchés d’accueil des IDE

Ces IDE et leurs pays d’origine tirent le plus grand bénéfice de la croissance economique nationale intensive en capital ( rémunération du capital, emploi, revenus publics et apprentissage économique, etc)

Depuis 40 ans, endoctrinés, nous baignons dans l’illusion économique et la confusion entre occidentalisation ( infrastructures modernes, centres commerciaux, restaurants, hôtels 5 étoiles, aéroports modernes, voyages, véhicules de luxe, etc) et développement économique.

C’est donc tout à fait normal que l’Afrique subsaharienne soit demeurée, après plus de 40 ans de P.A.S. et d’investissements étrangers, la région la plus pauvre du monde, la moins industrialisée.

Les Économistes africains qui restent dans ce système d’exploitation neocoloniale, son discours économique, pour trouver des solutions aux problèmes économiques de nos pays sont dans l’illusion. C’est impossible. Pour nous, le salut de nos pays réside dans la sortie de ce système necolonial et la proposition de stratégies alternatives. Mais comment faire? Où allez?

2/Avènement d’un nouvel ordre mondial bipolaire et opportunités de sortie du carcan d’exploitation neocoloniale

Depuis la guerre Russie- Ukraine qui a commencé début 2022, la situation a significativement changée sur le plan géopolitique. L”ancien ordre économique mondial unipolaire dominé par les États-Unis et ses vassaux européens s’est fissuré. En effet, en défiance au système occidental neocolonial d’exploitation unipolaire, on a assisté à l’émergence d’un Bloc oriental articulé autour des BRICS conduit par le couple Chine Russie avec un système politique et économique particulier d’un grand intérêt.

Au niveau politique ce Bloc, sans passé colonial avec l’Afrique, se veut multipolaire et souverainiste de type wesphalien, accessible, non interférence dans les affaires intérieures des membres. Les pays membres sont passés de 5 à 10 avec l’entrée, entre autres, de pays pétroliers arabes. 24 autres pays frappent à la porte du Bloc. L’ Alliance des BRICS pour l’ Afrique a été créée.

Sur le plan militaire, avec la Russie et la Chine, le Bloc semble disposer d’une puissance supérieure à celle du Bloc de l’ouest otanien. Les renforcement des capacités en matière de défense et de sécurité de nos pays sont désormais possibles sans restrictions. Les accords de coopération militaire, sans visées neocoloniales, sont désormais aussi possibles. On en a vu l’efficacité avec le Mali, le Burkina, le Niger et la RCA dans leur coopération avec Russie, la Chine, la Turquie, etc.

Sur le plan économique, ces pays font environ 30% du PIB mondial en PPA avec des réserves énergétiques importantes. Ce Bloc, déjà centre du monde, a une démographie dynamique, des ressources financières et des capacités technologiques quasiment illimitées. La doctrine économique est anti libérale. Les appuis financiers sont sans conditionnalités. Les affaires sont séparées de la politique. Le Bloc a en place un ensemble d’institutions économiques alternatives aux institutions occidentales notamment, New Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Asian Developement Bank. On a aussi une institution jouant le rôle du FMI notamment, la Contengency reserve arrangement (appui à la balance des paiements). La Chine, depuis quelques années, s’est lancée dans des appuis budgétaires. Le Bloc encourage les transactions en monnaie des pays membres et alliés. Il s’active pour l’abandon du dollars, monnaie dangereuse de réserves internationales. Un système SWIFT alternatif est en cours de création. Des réflexions pour une monnaie commune sont en cours. Plusieurs organisations de coopération économique existent en son sein dont l’organisation de coopération de Shanghai, ect.

Ce Bloc qui continue de se renforcer offre une réelle alternative sur le plan politique, militaire, technologique, économique et financier crédible et solide aux pays qui désirent sortir du carcan neocolonial d’exploitation économique.C’est donc un moment historique. Certains n’en sont pas encore conscients.

Cinq options stratégiques s’offrent ainsi aux pays de notre sous région désormais :

OPTION DU STATUT QUO

1/ Continuer à coopérer principalement avec la France et les autres membres du Bloc occidental neocolonial et leurs institutions; et

coopérer subsidiairement avec certains pays du Bloc oriental. C’est le cas de la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Benin, le Togo, ect. Option du statut quo. On est totalement dans le système d’exploitation neocoloniale décrit plus haut avec ses conséquences et son monde d’illusions économiques où l’occidentalisation est confondue avec le développement économique;

OPTIONS HYBRIDES

Ces options nécessitent des leaders courageux.

2/ arrêter la coopération avec la France jusqu’à nouvel ordre, continuer les relations avec les autres pays occidentaux sous certaines conditions souverainistes et leurs institutions; et mettre l’accent sur la coopération avec le Bloc oriental. C’est le cas du Mali, du Burkina du Niger et de la RCA. Après l’indépendance politique, l’indépendance économique suppose l’émergence d’entreprises locales championnes (publiques et privées) et de PME dans les secteurs stratégiques. Des joints venture win win de ces entreprises locales avec des entreprises partenaires du Bloc oriental sont nécessaires pour un bon apprentissage économique local, un transfert de savoir-faire et un meilleur contrôle de l’économie nationale. Mais la continuité des relations avec les institutions neocolonisées comme le FMI, la Banque mondiale, l’Union Européenne et l’OMC, comme ont le voit dans les 3 pays saheliens, rend cette option courageuse mais ambigue;

3/ Il s’agit de l’option 2 prise par les 3 pays saheliens mais avec une rupture avec les institutions financières et réglementaires neocoloniales. Avec l’appui de ses nouveaux partenaires, le pays rembourse ses dettes vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale. Il n’est plus membre de l’OMC mais simple observateur. Il se tourne alors vers les institutions alternatives du Bloc oriental notamment, les Banques de développement des BRICS, le Fonds de réserve pour le soutien à la balance des paiements. Avec les réformes économiques alternatives que cela suppose. Le pays fait la promotion d’entreprises locales comme dans l’option 2. Choix cohérent et courageux;

4/ une option médiane où le pays coopère indifféremment avec les deux Blocs; tente de tirer le maximum de la coopération avec les deux Blocs. Pour les réformes économiques est- il possible de coopérer simultanément avec les institutions 2 blocs aux idéologies économiques différentes ? Une position d’équilibriste difficile à tenir sur longue période.

OPTION EXTRÊME

5/ Avec le soutien de ses nouveaux partenaires du Bloc oriental, rembourser ses dettes vis-à-vis du FMI et de la banque mondiale, devenir observateur à l’OMC et arrêter toute coopération avec les pays du Bloc occidental et leurs institutions et se tourner résolument vers le Bloc oriental et ses institutions. Option courageuse et extrême supposant une forte volonté politique.

Dans le contexte panafricaniste et souverainiste grandissant en Afrique, les pays qui choisiront l’option du statut quo pourraient connaître des soulèvements populaires et peut-être à des coups d’état militaires.

Dans les autres options, les pays devraient s’attendre à des représailles des occidentaux. Ils devront, dans les tous les cas, renforcer leurs capacités militaires et signer des accords de coopérations militaires avec leurs alliés des deux Blocs.

Pour conclure, dans ce contexte historique de rupture avec l’ordre économique mondial américain en vigueur depuis plus d’un demi siècle, les réflexions en matière de choix géopolitiques et de stratégies de développement sont urgentes et d’une importance fondamentale. Nous avons proposé ici quelques pistes indicatives de réflexions contextuelles et stratégiques.

Dr. Seydina oumar Seye.

Économiste-consultant/Enseignant-Chercheur. LAREM/FASEG/UCAD.

Source: Dr Hyacinthe KOUASSI, Économiste