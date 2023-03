Au royaume du désordre le chaos est roi

Il était une fois le lion, roi de la jungle vieillissant et sentant son trône menacé convoqua la panthère, l’accusant de manœuvres subversives et troubles à l’ordre de la forêt.

La panthère, sans nier les faits, l’accusa à son tour de complot contre sa personne et contesta par la même occasion sa royauté et la gestion nébuleuse de la forêt.

C’est le début du chaos Au royaume du désordre.



Aux rugissements du Roi lion s’opposent les menaces de la panthère de mettre la forêt à feu et à sang.

Face à la puissance de feu des forces royales pour rétablir l’ordre, son rival, la panthère noire, battit le rappel des troupes et engagea une stratégie de la terre brûlée.

Soutenu par tigre, léopard et consorts, Le mot d’ordre fut « cassez tout, je paierais quand je serais roi »

Les animaux effarés se terrèrent dans la forêt, mettant à l’abri biens, enfants et femmes.

L’éléphant, à force de barrissement inaudible, a fini de prendre quartier sur les bords de la rivière, avec le reste de la troupe pour sauver ses restes.

Au Royaume du désordre, c’est le sauve-qui-peut.

Les oiseaux messagers se sont scindés en deux camps car la Neutralité est devenue un crime.

Il faut être pour ou contre le désordre, ou bien, c’est selon, pour ou contre l’ordre.

Attention! La fiabilité de l’information dépend de la couleur du plumage.

La girafe, jadis sage de la forêt, tranchant tous les conflits, est accusée de parti pris et pourchassée par les meutes de loups aboyant à tout va.

Les Peuples voisins scrutent de loin les nuages de fumée qui sortent du bois et mettent en garde leurs enfants de ne point s’y approcher.

Les combats faisaient rage dans la forêt. La famine commençait à s’installer. La sécheresse de même et les rivières s’asséchèrent.

Les troupes royales étaient lessivées après plusieurs mois de bagarres sans répit.

La panthère a essuyé plusieurs blessures et des pertes énormes en vies animales.

Personne n’en sortit vainqueur sauf les hyènes et les vautours qui se nourrissaient de charognes.

Il n’y avait plus de royaume à gouverner ni de trône à garder.

La forêt était dévastée et Les animaux qui avaient encore la force de migrer ont quitté le royaume.

Leçon de la fable : la raison du plus fort est la meilleure pour un temps et qui sème le désordre récolte le chaos.

Carnet de route de Ouaga @⁨Cheikh Tidiane Sy Al Amine Aet