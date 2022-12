Dans le cadre des opérations de sécurisation des populations et de leurs biens, la police et la gendarmerie ont tenu une patrouille mixte. Pendant deux nuits, ces hommes de tenue ont nettoyé Kolda et ses alentours en interpellant au moins 29 personnes. En outre, des motos et d’autres aliments nuisibles à la santé humaine, ont été saisis. Il s’y ajoute aussi six machines à sous tombées dans les filets des Forces de sécurité.

Les personnes ont été interpellées pour usage et détention de drogue, utilisation de débits de boisson dans la clandestinité, trafic de bois et autres infractions. A en croire Malick Dieng, commissaire central de Kolda, et le capitaine El Hadji Mamadou Dème, commandant de la Compagnie de gendarmerie de Kolda, «cette opération dont l’ordre vient de leurs supérieurs entre dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens tout en effaçant le sentiment d’insécurité chez les populations».

D’ailleurs, ces patrouilles mixtes de la police et de la gendarmerie sont bien appréciées par des citoyens qui souhaitent que ces actions soient régulièrement tenues. De la commune de Kolda au monde rural, les populations disent dormir à poings fermés sous l’effet de la présence des Forces de sécurité, qui ont sillonné différentes artères, rues et ruelles pour mettre hors état de nuire les malfaiteurs.