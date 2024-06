Opération de sauvetage au large de Saint-Louis : La Marine sénégalaise intercepte une pirogue avec 150 migrants irréguliers

Dans la nuit du lundi au mardi 25 juin, le Patrouilleur de haute mer NIANI a mené une opération de sauvetage décisive à environ 135 km au large de Saint-Louis. Selon une publication de la Direction des relations publiques des armées (DIRPA) sur le réseau social X, une pirogue transportant 150 migrants irréguliers, dont 3 femmes et 3 enfants, a été interceptée par les forces navales.

Les 150 personnes à bord de la pirogue ont toutes été secourues avec succès et ramenées à Dakar. L’opération de rapatriement s’est conclue ce matin à la base navale de Dakar, où les migrants ont été pris en charge par les autorités compétentes. Parmi les passagers, six malades ont été identifiés et pris en charge par les services médicaux, précise la DIRPA.