S’il y avait un footballeur sénégalais qui s’est particulièrement fait remarquer ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1 du championnat français, c’est bien le marseillais Ismaëla Sarr.

Face aux Niçois qui cherchaient à se mettre à l’abri sans prendre de risque, l’ancien attaquant de Waterford, en Angleterre, a épaté son monde par sa classe et la justesse de ses passes. Mais, aussi, par son envie d’aller constamment au combat pour faire la différence face à une défense niçoise qui semble, pour le moment, imperméable.

Cette rage de vaincre, qui l’habite depuis qu’il porte le dossard n°23 de l’OM, l’a poussé à redoubler d’effort tout au long de la première mi-temps. Et, cette constance l’a mené à marquer un superbe but dès la 26e minute de jeu grâce à un superbe reprise. Malheureusement pour Marseille, qui jouait à l’extérieur, l’arbitre de touche, bien placé sur la ligne, a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu alors que le natif de Saint Louis du Sénégal avait déjà commencé à jubiler.

Parti aux vestiaires avec le score nul de 0 à 0, Ismaëla Sarr et ses coéquipiers sont revenus plus conquérants face à une équipe niçoise qui passé plus de temps à défendre qu’à essayer de faire la différence.

En deuxième mi-temps, c’est une autre équipe niçoise qui a fait face aux Olympiens malgré les grandes enjambées de Ismaël Sarr et les nombreux coups qu’il a reçus sur le terrain puisque les niçois ne lui ont pas fait de cadeaux. Alors que les coéquipiers de Ismaëla Sarr croyaient pouvoir négocier le match et se contenter d’un nul -puisqu’ils jouaient à 10 avec l’expulsion de Balerdi-, les Marseillais ont été surpris par puissante tête de Guessan qui a permis, à la 88eme minute, aux Niçois de prendre la tête du match. En plus de Ismaëla Sarr, ça été tour à tour Aymeric Obaméyang, Iliman Ndiaye et Chancel Mbemba de buter sur Marcin Bulka plus que chanceux….Au final, Nice a battu Marseille sur le score de 1-0.