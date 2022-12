Ofnac: Une quarantaine de dossiers dont 35 dans la période 2016-2022 transmis aux autorités judiciaires

Seynabou Ndiaye Diakhaté fait dans la révélation. La présidente sortante de l’Office national de lutte contre le fraude et la corruption (Ofnac) a révélé que « 1836 plaintes ont été déposées à la date du lundi 19 décembre » et qu’en « 2022, 73 ordres d’ouverture d’enquête ont été signés ».

Selon Pressafrik visité par Senego, auparavant, elle est remontée plus loin: « Une quarantaine de dossiers issus de nos activités d’investigations ont été transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites territorialement compétentes dont 35 dans la période 2016-2022. Des audits externes et internes sont régulièrement effectués et les rapports d’activités couvrant la période 2016 à 2021 ont été élaborés et remis au président de la République avant d’être publiés. L’Ofnac est à jour en ce qui concerne la remise des rapports de 2016 à 2021. »

Seynabou Ndiaye Diakhaté a passé le témoin, hier, à Serigne Bassirou Guèye qui préside désormais l’Ofnac