Coalition Benno Bokk Yakar : Des socialistes exigent le retrait du PS

Face au renoncement à l’identité, à l’idéal et aux valeurs socialistes de justice, de démocratie, de droit et de liberté, des socialistes regroupés dans l’Initiative de réflexions et d’actions socialistes (Iras) exigent la tenue sans délai d’un congrès extraordinaire pour changer de cap, de capitaine et d’équipage (Sen et Bp).

Ils ont bandé les muscles et exigé le retrait pur et simple du Parti socialiste de la coalition Bby. Une coalition, selon Boubacar Baldé et Cie, qui est «devenue dangereuse pour les fondamentaux de la cohésion nationale et de la marche vers le développement durable». Ce faisant, ils ont exigé l’abandon du projet de violation de l’article 27 de la Constitution qui interdit tout exercice de plus de deux mandats présidentiels consécutifs pouvant mettre en péril les fondamentaux de notre démocratie et de notre état de droit. «L’Iras dénonce sans tremblement ni faiblesse toute soumission, toute complaisance, toute compromission et toute complicité du Parti socialiste face aux opérations de déconstruction massive de nos valeurs et de nos repères», disent-ils.

En perspective de la présidentielle de 2024, rapporte Walfnet, ces socialistes invitent tous les militants de l’intérieur et de la diaspora à faire preuve d’engagement, de détermination et de courage pour présenter un candidat issu des rangs du Parti socialiste à l’élection présidentielle de 2024.