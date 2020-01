OFFICIEL: Liverpool communique sur la blessure de Sadio Mané !

Touché aux ischio-jambiers jeudi dernier face à Wolverhampton (2-1), Sadio Mané, sera éloigné des terrains jusqu’au 15 février prochain, a annoncé Liverpool, ce mardi, dans un communiqué officiel.

Blessé aux ischio-jambiers jeudi dernier face à Wolverhampton (2-1) et forfait face à Shrewsbury dimanche en FA Cup (2-2), la super star sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané, devrait manquer encore les trois prochaines rencontres des « Reds ». L’information a été confirmée ce mardi par un communiqué publié sur le site officiel du club de la Mersey: «Sadio Mané souffre d’une légère déchirure musculaire aux ischio-jambiers. Il sera ainsi absent contre West Ham (28 janvier), Southampton (1er février) et Shrewsbury (4 février). Après la trêve hivernale (entre le 4 et le 15 février), il sera sur la bonne voie pour un retour» indique le communiqué.S

Mané devrait donc effectuer son retour le 15 février mais il sera par conséquent à court physiquement en vue du choc face à l’Atlético Madrid, le 18, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions UEFA. Il fera son retour à la compétition trois jours avant la rencontre mais est-ce qu’il sera retenu dans le groupe par son coach ? Verdict dans les prochains jours…