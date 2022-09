Non livraison des villas des travailleurs de la SAR: le juge met la pression sur la SICAP

Rien ne va plus entre la société africaine de raffinage,la coopérative d’habitat de ses agents et la Sicap qui devait livrer des villas à cette dernière. Las d’attendre malgré les promesses et relances, la SAR a saisi le juge des référés qui a statué à cet effet ce 26 septembre 2022.

Dans sa décision, le tribunal a ordonné à la Sicap de procéder à la transmission des dossiers des acquéreurs à un notaire, à la livraison des villas, de la voirie, des divers réseaux au profit de la Sar et de la coopérative d’habitat de ses agents. Ce, sous astreinte de 200.000 milles Fcfa par jour de retard à compter de la signification de la décision

Libération