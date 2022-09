Infrastructures, energies et eau: Dakar et Ryad signent trois nouveaux accords de 63 millions de dollars

En présence du Président Macky Sall, et du ministre saoudien de l’investissement, Khalid Bin Abdoul Aziz Al Falih, le Pdg du fonds saoudien pour le développement, Abdourahman Almarchad, a signé avec le ministre de l’économie du plan et de la coopération, Oulimata Sarr, un accord de prêt de développement, d’une valeur de estimée à 63 millions de dollars fourni par le fonds saoudien pour le développement pour financer la première phase du projet de l’autoroute côtière Dakar- Saint-Louis, Dakar- Tivaouane.

L’accord a été signé lors d’une visite officielle d’une délégation du Royaume-Uni d’Arabie Saoudite au Sénégal qu a eu lieu au Palais présidentiel.

Cet accord vise à établir une autoroute à deux voies d’une largeur de 25,6m et d’une longueur de 12km. La route comprend une voie d’urgence, une aire supplémentaire et un terre-plein. L’accord inclut aussi la préparation du site, les travaux d’excavation, le drainage des eaux pluviales, les intersections aériennes , les fournitures de sécurité, la signalisation et l’éclairage routier.

Le projet va ainsi contribuer au développement du niveau de sécurité routière et à la satisfaction des besoins des habitants des villes et des villages. Il va aussi réduire les taux de blessures et décès résultant d’accident de la circulation en.plus de faciliter le.processus des échanges commerciaux et économiques.

