Non investi par BBY : Amadou Hott déterminé à faire triompher la liste…

Très engagé dans la politique depuis les dernières élections locales dans la commune de Yeumbeul et dans le département de Keur Massar, Amadou Hott, ministre de l’Économie et du Plan s’est montré, sur sa page facebook, très déterminé à faire triompher la liste Benno Bokk Yakaar conduite par sa collègue dans le gouvernement, Aminata Assome Diatta, dans le nouveau département de Keur Massar.

“Je félicite nos camarades investis pour porter les couleurs de Benno Bokk Yakaar, lors des législatives du 31 juillet. Je les félicite et les rassure d’ores et déjà quant à mon engagement à leurs côtés. Investis ou pas, nous sommes tous dans la même dynamique pour un unique objectif : la victoire dans le département de Keur Massar et une forte contribution à la liste nationale “, écrit le leader apériste dans la commune de Yeumbeul.

Avant d’ajouter : ” C’est la seule manière de remercier Son Excellence Macky Sall pour ses réalisations et ses projets à venir, au bénéfice de notre département. Je ne ménagerai aucun effort pour que nous y arrivions “, rassure-t-il.