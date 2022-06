Ligue des champions : Darmanin s’en prend à Klopp pour la présence de supporters anglais sans billet

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, regrette les propos tenus par Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, avant la finale de la Ligue des champions.

Les incidents en marge de la finale de la Ligue des champions, samedi au Stade de France, résident avant tout dans la présence de supporters munis de «faux billets», à en croire Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur a tenu une conférence de presse ce lundi pour expliquer les débordements survenus, brandissant le «mal-racine» qui était une «fraude massive, organisée et industrielle» venue d’outre-Manche. De nombreux supporters anglais avaient fait le déplacement pour soutenir Liverpool, battu en finale de C1 par le Real Madrid (1-0).

Cette difficulté à assurer la sécurité de tous, couplée au retard de plus de 30 minutes du coup d’envoi du match, a amené des interrogations quant aux capacités de la France à organiser la Coupe du monde de rugby en 2023, ainsi que les JO de Paris en 2024. «La comparaison avec la Coupe du monde de rugby ou les Jeux Olympiques me paraît disproportionnée, sachant qu’il n’y a manifestement que dans le football et avec certains clubs anglais qu’il y a ces événements», a répliqué Darmanin.

Darmanin critique «l’entraîneur de Liverpool»

Le ministre de l’Intérieur a alors rejeté la faute sur «l’entraîneur de Liverpool qui, il y a quelques jours, c’est public, a appelé à venir en France pour les supporters même non-munis de billets». Trois semaines avant la finale, Jürgen Klopp avait effectivement suggéré aux supporters des Reds de traverser la Manche, même si ce n’est que pour faire la fête.

«Je ne veux pas faire venir les gens à Paris mais cette fois la ville est assez grande. Je l’ai fait la dernière fois pour Bâle (en 2016 pour la finale de la Ligue Europa, ndlr) et on m’a regardé comme ça (il mime l’étonnement, ndlr). Mais je pense que Paris est assez grand pour aller là-bas sans ticket et passer du bon temps. Tenez-vous bien et soyez de la meilleure humeur possible», avait déclaré Klopp.

Darmanin estimait «entre 30.000 et 40.000 supporters britanniques sans billets ou avec des billets falsifiés» au Stade de France samedi. Des chiffres et accusations qui ont provoqué le scepticisme en Grande-Bretagne, à l’image de l’ancien attaquant Gary Lineker qui a qualifié de «conneries» les propos du ministre de l’Intérieur.