Nigeria : Quatre attentats-suicides font au moins 32 morts dans l’État de Borno au cours du week-end

Au Nigeria, 32 personnes ont trouvé la mort dans une série d’attentats-suicides perpétrés les samedi 29 et dimanche 30 juin par des femmes kamikazes dans la ville de Gwoza, dans le nord-est du pays. C’est le vice-président du pays, Kashim Shettima, qui a communiqué ce nouveau bilan lundi 1er juillet. Ce mode opératoire rappelle celui employé par l’organisation terroriste Boko Haram au plus fort de l’insurrection jihadiste qui ravage l’État de Borno depuis plus de 12 ans.

La première explosion a eu lieu en plein cœur d’un mariage. Selon des témoins, une femme qui portait un enfant sur son dos a déclenché sa ceinture d’explosifs au milieu des invités. Alors que les prières funéraires pour les victimes de cette première attaque étaient en cours, une deuxième femme kamikaze a ensuite déclenché un engin explosif dans la foule, faisant de nombreuses victimes. Une autre explosion a retenti près de l’hôpital général de la ville de Gwoza, déclenchée cette fois par une adolescente. Et un quatrième attentat-suicide a pris pour cible un poste de sécurité de l’armée nigériane.

Selon le vice-président nigérian Kashim Shettima, le bilan a atteint ce lundi 32 morts et plus d’une quarantaine de blessés. Ce dernier a visité l’hôpital dans lequel les victimes ont été prises en charge. Les autorités ont également annoncé avoir arrêté deux autres femmes impliquées mais qui ne seraient pas passées à l’acte. Le commissaire à l’information et à la sécurité intérieure de l’État de Borno, a mis en cause la porosité des frontières, difficiles à surveiller.

Cette série d’attaques sanglantes rappelle les pires heures de l’insurrection jihadiste dans l’État de Borno. L’utilisation de filles et de femmes pour conduire des attentats-suicides était alors courante, alors que ce mode opératoire s’est fait beaucoup plus rare ces dernières années.

Le président nigérian Bola Tinubu a condamné « un acte de terreur désespéré » et il a estimé qu’il s’agit d’un « épisode isolé ». Les Nations Unies, les États-Unis ou encore la France ont partagé leurs condoléances et assuré le Nigeria de leur soutien dans la lutte contre le terrorisme.