Niger : La junte en colère après les propos “graves” d’un ex-agent secret français

Le sulfureux ex-agent secret français Vincent Crouzet a tenu, le 25 septembre dernier, des propos polémiques sur le Niger.



En effet, l’ancien agent de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) a indiqué, lors d’une émission sur LCI, que la France aura maintenant la « latitude de monter des opérations de déstabilisation plus clandestines », puisque son ambassadeur au Niger et son contingent dans ce pays sahélien ne sont plus “en otage”.

« Monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines » « En étant présents, nous pouvons nous protéger des actions djihadistes. D’un autre côté aussi peut-être maintenant que notre ambassadeur et notre contingent n’étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous auront peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines », a déclaré en substance M. Crouzet lors de cette émission sur LCI intitulé « France au Niger, une fin piteuse ou courageuse ? ». Dans un communiqué publié hier jeudi 28 septembre, la junte a fermement dénoncé les « déclarations abjectes » de cet agent secret français. Pour les militaires au pouvoir à Niamey, de « telles menaces voilées à l’encontre de la souveraineté et la sécurité de pays sont intolérables ». « Le vaillant peuple (nigérien) saura déjouer toutes les manœuvres subversives » « Le Niger ne saurait accepter ces plans machiavéliques visant à attenter à la stabilité de la nation », ajoute la junte qui met ” solennellement en garde contre toutes velléités d’ingérence dans les affaires intérieures” nigériennes. Elle assure que le « vaillant peuple (nigérien) saura déjouer toutes les manœuvres subversives et défendre son intégrité ». « La paix et la concorde internes du Niger ne sauraient être des variables d’ajustement géopolitiques. Qu’on se le tienne pour dit : le combat pour l’indépendance est un combat sacré que nous gagnerons », préviennent les autorités militaires.