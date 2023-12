Nécrologie: Le monde de la politique sénégalaise en deuil…

C’est avec une immense tristesse que Abdoulaye Baldé, leader de l’Union des Centristes du Sénégal (UCS), a annoncé le rappel à Dieu de Kaoussou Sané, Coordonnateur Départemental de l’UCS à Ziguinchor et ancien vice-président du Conseil Départemental de Ziguinchor.

Le Doyen Kaoussou Sané était non seulement un oncle, un frère, un ami, mais également l’un des plus fidèles compagnons d’Abdoulaye Baldé. « Il a déployé des efforts inlassables pour promouvoir le rayonnement de l’UCS dans la partie sud du pays. Son départ constitue une perte immense pour la formation politique, qu’il a servi avec amour, engagement, et détermination pendant de très longues années », témoigne Abdoulaye Baldé.

Dans ces moments douloureux, la rédaction de Kewoulo présente ses condoléances les plus attristées au monde de la politique sénégalaise, à la famille du regretté et à ses proches.