Nécrologie : Le conseiller technique du ministre de la microfinance et économie sociale et solidaire, Oumar Cissé n’est plus!

Triste nouvelle ! Nous venons d’apprendre le décès de monsieur Oumar Cissé, conseiller technique du ministre de la microfinance et économie sociale et solidaire.

Décès survenu ce mardi 26 septembre 2023 aux environs de 13h à son domicile à Dakar suite à une maladie.

Oumar Cissé fut Directeur Général de la microfinance au ministère de la microfinance et de l’économie solidaire et ancien Coordonnateur National de la Plaseperi (Plateforme d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie ).

Affectueusement appelé O.C, ce jeune cadre diplômé de l’université de Paris 3 Sorbonne part laissant dérrière lui une épouse et des enfants.

Il faut souligner qu’Oumar Cissé était le fils du défunt député socialiste Mamadou Cissé de Ziguinchor.

Le groupe Kéwoulo présente ses sincères condoléances à la nation Sénégalaise, au ministère de la microfinance, à sa famille (Cissé) de Darsalam et Ziguinchor.