Nécrologie : L'artiste-comédien Demby Fall n'est plus!

Le théâtre sénégalais est en deuil ! Le comédien Demby Fall est décédé ce mardi matin chez lui, à Keur Massar. L’information a été donnée par l’artiste Ibrahima Mbaye Sopé sur sa page Facebook. Le défunt sera enterré, cette après-midi, vers 19 h, à Tivaouane, renseigne nos confrère de Seneweb.

Le comédien a fait les beaux jours du théâtre sénégalais et scolaire, avec ses prestations dans les établissements scolaires dans les années 2000. Beaucoup d’artistes et acteurs théâtraux ont rendu hommage au défunt sur leur page Facebook dont Guissé Pène, Ibrahima Mbaye Sopé, etc.