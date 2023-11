Navette des bateaux Aline Sitoé Diatta et Diambogne : Benoit Sambou plaide pour la reprise des liaisons maritimes Dakar-Ziguinchor

Le ministre d’Etat et Président de la commission nationale du dialogue des territoires (Cndt), Benoit Sambou a profité du lancement samedi de la plateforme des acteurs pour la citoyenneté, le travail et l’émergence (pacte)/ Mbollo nguir elleuk Sénégal, pour demander au Président Macky Sall de remettre les Bateaux qui assurent la liaison maritime Dakar – Ziguinchor, Ziguinchor –Dakar.

« S’il existe un problème de sécurité sur la liaison de Dakar et Ziguinchor, nous faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité. La population ne peut pas être victime des hommes politiques. Les populations pleurent pour que les bateaux se remettent à fonctionner. Nous demandons au Président Sall de permettre la rotation des bateaux », a soutenu M. Sambou.

Profitant de l’occasion, le ministre n’a pas manqué de s’en prendre sans langue de bois à ses frères de parti qui selon lui « peaufine des stratégies pour leur propre image » au lieu de descendre sur le terrain à la rencontre des populations. « Nous devons nous dire des vérités. Mes camarades de parti ne vont plus à la rencontre des populations. Ils sont dans leurs bureaux et voitures teintées entrain de manipuler leur machines. Ils sont dans la presse à la recherche de grands titres ».

Et d’ajouter : « la vie est chère, les jeunes s’adonnent à l’immigration, nos enfants meurent dans le désert… ». Selon le Ministre d’Etat et responsable de l’APR, « ce n’est pas trahir son parti le camp dans lequel on est que de poser le doigt sur les problèmes ».

Benoit Sambou invite ainsi ses camarades à s’armer de courage pour affronter ces sujets qui fâchent.