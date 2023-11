Avis d'expert : ''Modou Lô est arrivé à un niveau où il n'a plus peur de la défaite ''

Modou Lô conserve sa couronne de roi des arènes acquise en 2019. Le Roc des Parcelles Assainies a battu Ama Baldé en 52 secondes et ce, sans arsenal mystique.

De l’avis de Khalifa Mohamed Traoré, coach en développement personnel et préparateur mental, interrogé par L’Observateur, Modou Lô est parvenu à se défaire de toute pression. D’où son ascendant psychologique sur son adversaire.

“Cette victoire, c’est ce qu’on a toujours prôné. Les sports de haut niveau n’acceptent pas le mystique. Avant tout, c’est purement sportif, et dans ce cas, ce sont toujours les quatre aspects de sport : technique, tactique, physique et mental”, apprécie-t-il.

Il poursuit : “Si Modou Lô a pu arriver à ce niveau de sérénité et de fluidité, sur presque plus de vingt ans de pratique, c’est qu’il arrive à faire ce qu’il veut exactement. Il se connait parfaitement : ses points forts et ses faiblesses.”

L’expert retient surtout que “Modou Lô est arrivé à un niveau où il n’a plus peur de la défaite. Il est le roi des arènes. Il a tout fait dans la lutte sénégalaise.”

“A ce niveau et sûrement avec son parcours, il a dû faire un travail mental où on lui a enlevé cette peur. Le Modou Lô qu’on voit, il n’est plus à un niveau où il stresse par rapport aux enjeux d’un combat. Dans ce cas, le combat devient juste un événement sportif”, relève-t-il.

Selon lui, “tout ce qui est fardeau, tension, et pression, il l’a mis au juste niveau sportif en enlevant l’aspect mystique qui joue souvent au niveau de la croyance.”

Il s’y ajoute, souligne-t-il, “depuis quelques années, on a connu un Modou Lô qui fait partie des rigoristes de la foi. On le taxe d’ibadou, et par rapport à ce type de pratique religieuse, cette voie (mystique) est bannie. On remet tout entre les mains de Dieu.”

Traoré de poursuivre : “Quand deux sportifs s’affrontent, celui qui a une assise mystique compte sur d’autres personnes pour le renforcer. C’est entre une personne qui a besoin de se renforcer et une autre qui n’en a pas besoin parce qu’ayant une force mentale supérieure basée sur la confiance et ses capacités. C’est ce qu’on appelle un modèle de confiance : une confiance absolue en ce qu’il peut faire.”

Le coach confie que “cette stabilité” vient souvent entre 33 et 45 ans. “C’est une décision qu’il fallait prendre. S’il arrive à moderniser notre sport et surtout que les gens comprennent que gagner, c’est un état d’esprit, et on n’a pas besoin d’autre chose comme la tricherie ou le mystique pour détruire un adversaire. Il a donné un message au monde de la lutte et aux marabouts. Il connait parfaitement son adversaire. Il a préparé ce combat physiquement et avait tactiquement une stratégie pour battre son adversaire“, encourage-t-il.