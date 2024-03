Nationale 1 – J16 : L’AS Cambéréne et l’AS Kaffrine dominent respectivement Don Bosco et Gazelles de Kédougou et confortent les deux premières places

Nationale 1 – J16 : L’AS Cambéréne et l’AS Kaffrine dominent respectivement Don Bosco et Gazelles de Kédougou et confortent les deux premières places