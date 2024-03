Cheikh Tidiane Youm “les Sénégalais ne doivent pas choisir un président en…”

C’est visiblement une pique destinée à Bassirou Diomaye Faye. Choisi pour prendre la place d’Ousmane Sonko, recalé, le numéro 2 de Pastef s’est mis dans la peau de son mentor, d’où le slogan “Sonko mooy Diomaye”. Mais pour Cheikh Tidiane Youm, Secrétaire général du PUR, les Sénégalais ne doivent pas choisir un président en l’imaginant à la place d’un autre.

“J’insiste sur le choix (du président de la République). L’Etat, c’est une chose très sérieuse. On ne choisit pas un président sur la base de sentiment, on ne doit pas choisir un président parce que quelqu’un incarne la place d’un autre. Parce que, s’il est élu, c’est lui qui dirigera le pays et pas l’autre. Est-ce qu’il est prêt ? A-t-il les compétences ? Est-il même dans les dispositions d’être candidat ?“, s’est demandé Cheikh Tidiane Youm sur ITV.

“On doit choisir un homme prêt à diriger dès maintenant. Pas un homme qui va demander comment doit se comporter un président. On ne veut pas d’un président qui apprend. On veut un président qui applique”, a ajouté Cheikh Tidiane Youm.