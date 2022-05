Naples : Le président ouvre la porte à Kalidou Koulibaly

Son départ du club italien de Naples est depuis quelque temps l’un des dossiers les plus agités du mercato. Mais Kalidou Koulibaly n’a toujours pas quitté l’Italie.

Si le président napolitain avait fixé très haut la clause libératoire du défenseur sénégalais, il ne s’oppose désormais plus à son éventuel départ.

‘’Koulibaly est un symbole de Naples, mais je ne peux pas le forcer à rester. S’il ne veut plus être notre symbole, il doit décider. On veut qu’il reste, mais on ne peut pas le forcer’’, a déclaré Aurelio De Laurentiis.

Kalidou Koulibaly est suivi par plusieurs grands clubs européens, notamment le Fc Barcelone qui fait lui une des priorités pour renforcer son secteur défensif.