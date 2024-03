N1 Masculin – J6 : Le promu GBA domine logiquement le SIBAC (59-48)

Guédiawaye Basket Academy (GBA), a encore frappé fort ce vendredi 08 mars au stadium Marius Ndiaye en se disposant logiquement de Sicap Basket Club (SIBAC), sur le score de 59 à 48, soit une différence de 11 points comptant pour la 6e journée du National 1 masculin.

Deux jours après sa magnifique victoire devant l’USO, GBA a une nouvelle fois remporté les deux points de la victoire en dominant logiquement le SIBAC, qui compte désormais quatre victoires et deux revers après six journées. Malgré la fatigue, l’énergie et la détermination qu’ils avaient livré contre l’USO ce mercredi, les Académiciens n’ont montré aucun signe de faiblesse face aux Sicapois ce vendredi et ont remporté de la plus belle des manières le match.

Pour sa première dans l’élite, GBA fait déjà de bonnes impressions et est bien parti pour prendre part aux play-offs.