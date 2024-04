N1 Féminin – J11 : Choc entre l’ASCVD et DUC, le CEMT Ziguinchor pour se relancer face à la GBA

La 11e journée du championnat national 1 féminin de basket se déroule ce week-end, avec une rencontre importante entre l’ASCVD et le DUC. Parallèlement, la Guédiawaye Basket Academy se rend à Ziguinchor pour affronter le CEMT Ziguinchor qui s’est incliné lors de sa dernière sortie.

Une fois ses dix matchs remportés en autant de sorties, l’ASC Ville de Dakar cherche à remporter une onzième victoire ce weekend, face à son poursuivant direct, le Dakar Université Club. Ces deux équipes s’étaient croisées il y a à peine deux semaines en demi-finale de la Coupe de la Ligue, match gagné par le club municipal. Au cours de l’épreuve aller, la Ville de Dakar avait dominé les Duchesses. Une revanche ou une confirmation, nous aurons la réponse ce week-end…

Le Sud du pays sera également l’objet d’attention, avec le CEMT Ziguinchor et la Guédiawaye Basket Academy. Il s’agit d’une rencontre cruciale pour les Filles d’Ibou Sarr qui doivent remporter la victoire afin de se renouer avec la victoire et d’espérer une qualif pour les play-offs, car le CEMT n’est pas encore certain de disputer les play-offs. Du côté opposé, la GBA souhaite confirmer sa victoire écrasante lors de la dernière journée, contre l’ISEG. Les Sudistes auront la possibilité de s’en remettre car à domicile, il est difficile de s’adapter car elles ont perdu une seule fois, et c’était face à la JA.

La 11e journée de National 1 Féminin est programmée comme suit :

Jeudi 25 avril – Stadium Marius Ndiaye

18 h 00 : Flying Star – ISEG Sports

Samedi 27 avril – Stadium Marius Ndiaye

14 h 00 : Diamagueune BC – US Rail

16 h 00 : Jaraaf – JA

18 h 00 : DUC – ASCVD

Sait-Louis

16 h 30 : SLBC – Mbour BC

Ziguinchor

16 h 30 : CEMT Zig – GBA

Dimanche 28 avril – Stadium Marius Ndiaye

12 h 00 : ASCC Bopp – UCAD SC

14 h 00 : DBALOC – ASFO