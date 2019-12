Moustapha Cissé Lô enfonce le clou: « Nous ne sommes pas des esclaves de Macky Sall »

Moustapha Cissé Lô continue à ramer à contre-courant de la majorité présidentielle. Le député de l’Apr a fustigé la hausse du prix de l’électricité, hier, à Ribot Escale, alors qu’il prenait part à une finale de navétane sur invitation de son collègue de parti, Yaya Sow.

« Nous le disons avec force, l’électricité est chère. Le parti n’appartient pas à Macky Sall et nous ne sommes pas ses esclaves. Je le répète ici, les semences de l’arachide vont à des non ayants-droit»,, a-t-il dit. Et de poursuivre, « aujourd’hui beaucoup de gens se réclament fidèles de Macky Sall parce qu’il a le pouvoir, parce qu’il a des prébendes à distribuer ».