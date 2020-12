Ancien Directeur général de la société Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop n’a pas raté le président du Conseil économique social et environnemental (Cese). Il ne digère pas de voir le président du parti Rewmi Idrissa Seck rejoindre la mouvance présidentielle. Interrogé sur cette question, Il répond: “J’aurais souhaité parler de tout le monde sauf de ce monsieur Idrissa Seck.”

La trahison

“Des personnes qui n’ont pas de paroles, qui sont dans des deals, qui sont dans des protocoles, je ne parle pas de Rebeuss seulement, des gens qui vous disaient, les années passées, “oui, avec Wade j’ai pris des sous, je les ai rapportés au peuple sénégalais”. Vous les avez vu, aujourd’hui, rapporter cet argent ? Des gens qui vous disaient ” jamais dans ma vie, je ne serai jamais nommé par décret” et qui aujourd’hui changent complètement de veste. Des gens qui ont critiqué des institutions budgétivores et finissent par en être le président. À quoi sert un programme électoral ? C’est un contrat après entre vous et les citoyens”, a déclaré l’avocat, ce dimanche, lors de son passage à « Grand Jury », sur la Rfm.

Inacceptable

Me Moussa Diop ne comprend toujours pas comment Macky Sall peut remplacer Aminata Touré par Idrissa Seck à la tête du Cese. ” Lorsque le président de la République se faisait lyncher médiatiquement par Idrissa Seck qui le trouvait incompétent et dont la parole n’avait aucune valeur. Qui sortait en premier pour faire face à Idrissa Seck ? C’est Mimi Touré. Je trouve ça malsain ! Vous auriez même mis un singe là-bas, ça ne me générait pas. Mais politiquement, quand la personne qui vous défend, vous la gommez là-bas (au Cese) et vous mettez son ennemi, ça pose problème”, regrette-t-il.