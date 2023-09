Parrainage du candidat Boun DIONNE, Mounirou SY, chargé….

Le célèbre juriste Mounirou Sy, farouche défenseur du Président Macky SALL, qui s’est récemment engagé à accompagner le candidat Boun Abdallah DIONNE pour l’élection présidentielle de 2024, a été désigné par la coalition DIONNE 2024 pour piloter le parrainage, rapporte L’AS.

Dans une note, Mounirou SY explique que c’est après une mûre réflexion et une large consultation de ses proches qu’il répond favorablement à son invite pour intégrer la coalition DIONNE 2024. En plus, il accepte «naturellement et humblement» d’être le coordonnateur national chargé du parrainage de sa candidature à l’élection présidentielle.

En tant que président de l’Alliance pour une Dynamique Nouvelle (ADN tabaxjubël) et juriste expert en droit électoral, il s’engage auprès de la coalition DIONNE 2024 pour une victoire éclatante au soir du 25 février. Pour Mounirou SY, en 2024, le Sénégal va connaître un tournant décisif car, croit-il, l’émergence est en voie et le leadership qui la rend effective est plus que déterminant.

Il y a quelques jours, le responsable politique a expliqué qu’en raison des relations étroites tant professionnelles que personnelles qui le lient à l’ancien Premier ministre, ce dernier l’a poussé à s’engager auprès de lui pour mener à bien le Sénégal vers des lendemains meilleurs