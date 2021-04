Décédé de manière suspecte dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 avril, à 01 heure du matin, les résultats de l’autopsie sur l’élève sous-officier de police, Abdel Kader Johnson, viennent d’être dévoilés.

D’après les informations de L’Observateur, le Dr Ibou Thiam de l’hôpital Aristide Le Dantec conclut que le Saint-Louisien serait décédé d’une mort naturelle, suite à une défaillance multi viscérale sur terrain de cardiopathie ischémique et d’hépatopathie chronique.

Un résultat surprenant, car d’après le père de la victime, venu à son chevet, Abdel Kader Johnson avait plusieurs côtes du coté droit brisées, qui s’étaient détachées de sa colonne vertébrale. De plus, d’après Me Rassoul Johnson, Abdel était bien portant et ne souffrait d’aucune pathologie en entrant à la police, seulement 3 jours avant sa mort. De ce fait, il réclame toute la lumière dans cette affaire pour faire son deuil.