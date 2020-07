Mort par électrocution : Le père du jeune Badou déverse sa colère sur…

La colère est encore vive à Gueule Tapée, un quartier populaire de Dakar où le jeune Badou Ka est mort électrocuté lors de la dernière pluie qui s’est abattue dans la capitale. Au banc des accusés, la Senelec et son réseau vétuste qui constitue un danger, une menace selon les riverains.

« Des poteaux vétustes, des fils qui trainent par terre, un réseau mal entretenu. Cette situation est à dépasser pour un pays comme le Sénégal où la Senelec installe les populations dans l’insécurité. Mon fils ne sera pas la seule victime, d’autres victimes sont à venir », alerte le père de Badou Ka.

« Un jeune de 15 ans qui aurait pu devenir président, ministre ou député, il est parti à la fleur de l’âge, ce n’est pas normal ! Dans ce pays les gens ne travaillent pas. Mais je m’en remets à la volonté divine », peste le père de Badou, interrogé par nos confrères de Sans limites.

Si rien n’est fait, le pire est à venir, alerte-t-il : « Il y a d’autres câbles de Senelec qui trainent dans le quartier et ils vont tuer d’autres personnes. Il a à peine commencé à pleuvoir et le courant commence à tuer. C’est déplorable car on aurait pu avoir d’autres morts. La Senelec ne travaille pas. Mais nous n’allons pas laisser cette affaire sans suite », menace-t-il.