La mort de Sambayal Gaye n’a pas attristé que les seuls membres de sa famille biologique. A l”instar de ses enfants résidant en France, l’annonce du décès de “Samba Abidjan” a fait pleuré beaucoup d’ouest-africains. Et surtout des Sénégalais qui ont connu cet illustre fils du Fouta grace à Youssou Ndour qui lui a dédié une chanson, “Samba Abidjan”, “Samba Lafayette”, “Samba Coumba Ndiaye”. Et ce Youssou Ndour est aujourd’hui sans voix quand on lui annoncé la mort de son ami.

Il n’est pas expansif. N’a pas cette faculté d’Abou Diouba Deh pour se replonger dans ses souvenirs et raconter de nombreux anecdotes de leurs tête-à-têtes. Mais, Youssou Ndour est attristé par la mort de son ami Sambayal Gaye. Interrogé par nos confrère de L’Obs, il a déclaré que «c’est avec une grande consternation que (il a) appris le décès de Samba Gaye à qui (il a) dédié une chanson «Samba Abidjan» (Yarou).” Pour celui qui est devenu un florissant homme d’affaire et patron d’un empire médiatique, son ami et ancien idole est un “symbole de générosité et courtoisie empreinte de respect”. Pour “le roi du Mbalakh” “Samba Gaye est une merveille divine. Et il été un contributeur infatigable à la promotion de la culture.”

Donné pour mort à plus de 3 reprises, “Samba Abidjan” tel un sphinx a toujours fini par faire mentir ceux qui ont annoncé sa disparition. Cette fois-ci, c’est le vendredi dernier que l’ex-milliardaire mauritanien -les Sénégalais aussi le revendiquent, parce qu’il serait né à coté de Kass-Kass dans le Fouta- et ami intime de nombreux présidents africains, est mort à Evreux en France, des suites d’un diabète qu’il soignait depuis plusieurs années. Pour Youssou Ndour, “les hommes s’en vont, les actes demeurent. Samba Gaye laisse le pays, celles et ceux qui l’ont connu, orphelins de sa bonté. Que Le Tout-Puissant l’accueille dans Son Paradis. Amine.»