Urgent: “Samba Abidjan”, “Samba Lafayette”, le généreux ami de Youssou Ndour n’est plus

“Samba Abidjan, Samba La Fayette, Samba Coumba Ndiaye”, l’homme pour qui Youssou Ndour a conçu et déclamé cette mémorable chanson devenue l’hymne de plusieurs générations de mélomanes n’est plus. Sambayal Gaye, aussi connu sous le nom de “Concorde Gaye” a quitté le monde des vivants, ce vendredi.

Originaire de Kaédi, l’homme qui a fait fortune entre Abidjan et le monde arabe était devenu la figure tutélaire de la presque totalité des artistes ouest-africains des années 1990. A Paris, ceux qui étaient à la Une ne passait jamais dans le quartier des affaires sans passer dire bonjour au milliardaire Haal Puular. Connu pour sa générosité sans borne, Sambayal Gaye a été l’un des tous premiers milliardaires mauritaniens à accepter ouvertement d’arroser les artistes par des billets de banques. De la méga star mondiale, Youssou Ndour à Abou Diouba Deh, tous lui avaient rendu hommage en lui dédiant une chanson légendaire.

Si pour Youssou Ndour il est “Samba Abidjan” en hommage à la capitale ivoirienne où tout aurait commencé, mais aussi “Samba Layette”, clin d’œil à cet hôtel 5 étoiles où il séjournait en permanence, au cœur de la capitale française, pour Abou Diouba Deh qui a voulu rester dans le même sillage sans faire du copié-collé, Samabayal Gaye est devenu “Concorde Gaye”. Connu pour “sa largesse”, témoignent ses amis et admirateurs, “sa propension à se faire voir” disent ses détracteurs, Samba Abidjan n’a, au crépuscule de sa vie, pas réussi à fructifier ses investissements.

Et il n’a pas non plus réussi à pérenniser ses milliards. Tombé de haut de ses suites panoramiques, l’ex milliardaire le plus couru par les artistes a fini sa vie dans un anonymat absolu. Ses visiteurs d’hier lui ont tourné le dos et il a même été, ces derniers temps, confronté à des problèmes de papiers, obligé de vivre en situation irrégulière en France, pendant de nombreuses année. C’est donc, en toute modestie que l’homme qui a, du haut de la tour du Concorde Lafayette -la suite dans cet hôtel est facturée un et 3 millions la nuit- vécu en regardant les parisiens de haut est devenu aussi anodin que le plus simple des immigrés africains de la France. Avant de rejoindre, cette fois-ci, sans ses ors ni ses milliards, la terre natale de Kaédi, en Mauritanie pour un repos que Kewoulo lui souhaite paisible.