L’entraîneur et homonyme du champion de Guédiéwaye est décédé. Balla Gaye Ndour, l’ancien champion de Pikine est décédé ce matin. A en croire des informations obtenues de ses proches, “il est décédé des suite d’une longue maladie.” Premier promoteur d’une école de lutte au Sénégal, après celle de Ndakarou, Balla Gaye 1 est aussi le formateur de nombreux grands acteurs dont Elton, Balla Gaye 2….

Pour Lamine Coura Faye, un de ses proches, “père Balla Gaye vient de se reposer. Il était alité depuis très longtemps et n’avait pas bénéficié de l’assistance de ceux qui pouvaient l’aider. Nous sommes actuellement à la maison en train de le préparer pour le conduire à la mosquée. Hier seulement il était la. Et je l’avais croisé. Il était malade et très fatigué. On ne peut pas tout dire mais il n’a pas bénéficié d’assistance.” Dans le viseur de ses proches se trouvent de nombreux acteurs de la lutte mais surtout le champion, Balla Gaye 2, le champion de Guédiéwaye et fils de Double Less. Idole des champions de la banlieue, Balla Gaye Ndour est aussi un oncle du chanteur Youssou Ndour.

Pour Babacar de la chaîne Lewoto TV, “c’est un homme généreux qui vient d’être rappelé à Dieu. Beaucoup de jeunes qui ont réussi leur vie aujourd’hui lui doivent leur succès. C’est un homme qui a marqué les mélomanes de son vivant. En tant que acteur de la lutte comme quand il est venu sur le banc des encadreurs. C’est un talibé de Mame Limamoulaye, donc un croyant ferme.” Comme ces deux proches du milieu de la lutte, les habitants de Guédiéwaye sont plongés dans l’émoi et la consternation suite au décès de cet homme multidimensionnel qui a réussi à regrouper des jeunes venus de partout pour apprendre la lutte.