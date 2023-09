Mort de Mary Guèye à Ngor : La famille dément la thèse de mort naturelle évoquée par le procureur

Marie Samb plus connue sous le nom de Mary Guèye a tragiquement perdu la vie mardi dernier vers 22 h, à Ngor. Le procureur de la République vient de révéler que la dame a perdu la vie après une interpellation de la gendarmerie, « suite à une pancréatite aiguë hémorragique et une absence de signe traumatique ». Une conclusion qu’il a tirée de l’autopsie qui a été ordonnée pour déterminer les causes de son décès.