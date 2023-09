Mercato – Ligue 1 : 6 arrivées au Guédiawaye FC

Le FC Guédiawaye a déjà dévoilé les couleurs du mercato d’été de la Ligue 1 sénégalaise. En fait, les Crabes ont pris l’initiative de construire une équipe compétitive, de bien réussir dans la saison 2023-2024. Un projet de défense semble être la priorité du club des faubourgs du Dakar.

Comme preuve, des six nouvelles recrues, il y a deux latérales, trois milieu de terrain et un gardien de but. Ils sont Assane Ka, ancien joueur de Casa Sports de Ziguinchor, et Maurice V. Gomis. Tous les deux au poste de latéral.

Mamadou Sow, de l’Académie d’Oslo, Youssou Diop et l’international malien U20 Abdoulaye Coulibaly ont été recrutés pour augmenter le milieu de terrain du GCF. Ainsi que le nouveau gardien Amdy Moustapha Diop.

Il est à noter que le Guédiawaye FC a terminé quatrième au championnat et demi-finaliste à la Coupe Sénégal.