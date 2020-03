C’est dans la nuit du dimanche 22 au lundi que, de Paris, nous avons appris la disparition brutale du saxophoniste camerounais Manu Dibango. Et la source de Kewoulo, connue pour sa rigueur, nous avait très clairement averti de la sensibilité du sujet. Et nous avait fait savoir que « toute la grande famille du patriarche camerounais n’était pas encore informée. » Souvent très bien informée, parce que bien introduite au cœur de l’Etat, cette source avec laquelle nous travaillons depuis l’année 2003 ne nous a jamais induit en erreur.

Et, à chaque fois que nous avions eu besoin de lui, pour l’intérêt du public, il a été là. Et c’est sur la foi de cette confiance réciproque que nous avons publié, en premier, la mort de Manu Dibango. Comme l’avions fait, en 2006, de la visite clandestine de Salif Sadio à Laurent Gbagbo, en Cote d’Ivoire. Comme nous l’avons fait, en 2007, lorsque, jeune reporter à l’Obs, j’avais pris le risque de « tracer » Samuel Sarr et compagnie à travers le monde, pour dénoncer leurs magouilles dans le secteur de l’énergie. Comme l’avions aussi réitéré, en informant les Sénégalais de la duplicité de Abdoulaye Baldé qui disait au monde qu’il était candidat à la présidentielle alors qu’il travaillait pour la réélection de Macky Sall.

Avec l’explosif dossier Salif Sadio – j’avais été attaqué par Ousmane Tanor Dieng, dénoncé par Abdoulaye Bathily et Ahmath Dansokho soucieux de protéger leur ami Gbagbo- comme dans celui de Samuel Sarr -où toute la presse sénégalaise s’était rangée à ses cotés obligeant Youssou Ndour à me retirer de l’Obs pour un poste bidon de conseiller de sa banque Birima-, nous avons été insultés, espionnés, calomniés et traités de « vendus » par des hommes que nous ne pouvions jamais accuser de duplicité. Et notre scoop est présenté comme « un mensonge de journaleux. » Et quand d’autres personnes sont revenus, des jours et des mois plus tard, redire la même chose que nous avions dit des semaines plus tôt, tout le monde les a cru. Et peu se sont rappelé que c’est nous qui avions soulevé le lièvre.

L’abbé Breuil n’avait-il pas dit que« le sort du pionnier est décevant ; ou bien sa génération lui donne presque aussitôt raison et absorbe dans un grand effort collectif son effort isolé de chercheur; ou bien, elle le conspue et le diabolise et laisse aux générations futures le soin de lui rendre hommage. » C’est, peut être, cela notre sort. Nous l’acceptons humblement! Nous avons voulu faire du journalisme d’investigation au pays des griots et des journalistes hagiographes et d’un peuple trop longtemps mystifié par des faiseurs de miracles.

Dans l’affaire Manu Dibango, nous n’avions pas menti. Nous avions tout juste commis « un crime » de lèse majesté. Nous avions osé dire au monde un drame familial que seuls 3 à 4 personnes savaient. A 86 ans, Manu Dibango était un grand patriarche africain. Et en tant que tel, sa mort devait d’abord être discutée dans la grande famille avant que de « petits journalistes » ne puissent sortir « la grande affaire » dehors. En bons petits africains, nous nous sommes pliés. C’est ainsi que nous avons mis en veilleuse notre article avec la certitude qu’il fera bientôt jour.