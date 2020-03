Abdou Latif Coulibaly : « L’Etat d’urgence inclut le jour et la nuit et le couvre-feu, la nuit »

Invité de Rfm matin ce mardi, le ministre et porte parole de la présidence de la République Abdou Latif Coulibaly a levé un coin du voile sur l’Etat d’urgence décrété par le Président de la République suite à la propagation du Coronavirus arrivé à un stade critique avec 79 cas confirmés dans notre pays.

Selon le ministre, l’Etat d’urgence concerne le jour et la nuit et le couvre-feu la nuit seulement.

A son avis, ces mesures visent à empêcher la propagation du virus. En ce qui concerne la Force Covid-19, Mr Coulibaly a indiqué que le Chef de l’Etat va débourser 1000 milliards pour redresser l’économie et 50 milliards pour assister les Sénégalais restés chez eux.

Pour ce qui est de la prière effectuée par l’ancien Premier ministre Mahammad Boune Abdallah Dionne à Touba alors que les rassemblements étaient interdits, Abdou Latif a indiqué qu’il n’avait pas à se prononcer là-dessus.