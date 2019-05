Mondial U20 : Le Sénégal, l’équipe surprise de la CDM U20 ?

Le Sénégal sera sans doute l’équipe surprise, et coup de cœur, de cette Coupe du Monde U20, qui se déroule actuellement en Pologne.

Peu de temps avant la Copa America, la Coupe du Monde Féminine ou l’Euro Espoirs, cette compétition regroupant les meilleures sélections et les meilleurs joueurs de moins de 20 ans permet d’offrir un coup de projecteur important et unique pour se faire un nom et rejoindre, pourquoi pas, les grands clubs européens présents en nombre dans l’Europe de l’Est. En effet, les plus grands prospects peuvent taper dans l’œil des scouts de tous les clubs du vieux Continent, et les convaincre de leur offrir un contrat.

Et il faut dire que dans le tournoi, la première équipe qui a fait parler d’elle est le Sénégal. Dans le groupe A, les Sénégalais ont battu les Tahitiens 3-0 à l’issue du premier match du tournoi. Les Lions de la Teranga se sont amusés face à la modeste équipe tahitienne et Amadou Sagna, auteur d’un triplé, a tiré la couverture du succès vers lui. En effet, si inscrire un triplé est déjà une performance rare et remarquable, Sagna a inscrit son nom dans le livre d’or de la compétition en marquant le but le plus rapide de l’histoire de la compétition. « C’est un grand honneur et une grande joie pour moi d’avoir pu inscrire ce but rapide et d’avoir battu le record », a réagi l’intéressé, après la rencontre, sur fifa.com. « Réaliser un triplé est aussi très particulier, mais je n’y serais jamais arrivé sans le travail extraordinaire de toute l’équipe »

Dans une forme étincelante, le Sénégal a confirmé sa belle victoire face à Haïti en remportant son second match de la phase de groupe face à la Colombie (2-0), un adversaire beaucoup plus compliqué. Ce succès permet aux Lions de la Teranga d’assurer quasiment leur place en huitième de finale de la CDM U20, puisqu’ils feront – au pire – parmi des 4 meilleurs troisièmes des 6 groupes présents au Mondial. Au mieux, ils arracheront la première place et obtiendront un tirage plus facile pour la phase finale. Face aux Cafeteros, Sagna n’a pas marqué, mais le Messin Ibrahima Niane a lancé son compteur but, suivi par Dion Lopy, avec deux pénaltys.

Les Sénégalais devraient avoir beaucoup plus de concurrence en phase finale de la Coupe du Monde U20 puisque des grosses sélections sont présentes et font office de favorites, à l’image du Portugal ou de l’Equipe de France. Côté portugais, de nombreux joueurs pros et confirmés sont alignés, comme Rafael Leao (Lille), Gedson Fernandes (Benfica) ou encore Ruben Vinagre (Wolverhampton). Les Français sont aussi dans le même cas grâce à Mickaël Cuisance (Mönchengladbach), Moussa Diaby (PSG), Boubacar Kamara (Olympique de Marseille)… Mais finalement, cela permettra clairement aux jeunes sénégalais de se mesurer au gratin mondial chez les jeunes puisque certains internationaux U20 s’arrachent déjà à prix d’or à l’image de Florentino Luis (pisté par le PSG et qui dispose d’une clause libératoire à plus de 80 millions d’euros)…