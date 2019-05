NBA : Amadou Gallo Fall nommé Président de la Basketball Africa League

Notre compatriote, Amadou Gallo Fall, qui occupait jusqu’à présent, le poste de Vice-Président et Directeur Général pour l’Afrique de NBA, vient d’être nommé Président de la Basketball Africa League (BAL).

Amadou Fall endossera immédiatement son rôle de Président de la BAL, tout en aidant à la transition et à la recherche d’un nouveau Directeur Général de la NBA en Afrique.

« Les efforts d’Amadou pour développer le basket-ball et les activités de la NBA à travers l’Afrique ont été extraordinaires et il est un choix idéal pour diriger la Basketball Africa League », a déclaré Mark Tatum, Sous-Commissaire et Chef des Opérations de la NBA.

Le lancement de la Basketball Africa League est la première collaboration de la NBA et de la FIBA marquant la création d’une compétition disputée hors du continent nord-américain. Cette dernière a été annoncée lors du déjeuner du NBA All-Star 2019 qui s’est tenu à Charlotte, le samedi 16 février 2019.

Natif du Sénégal, Amadou Fall a rejoint la NBA en janvier 2010 et a participé à l’ouverture du bureau de la Ligue à Johannesburg, en Afrique du Sud, en mai 2010. Il a dirigé les initiatives de développement de la NBA au niveau local et établi des partenariats avec des sociétés de marketing, de médias et de produits de consommation en Afrique.

Amadou Fall est également le fondateur de SEED (Sports pour l’Education et le Développement Economique), une organisation mondiale à but non lucratif créée en 1998 ayant pour mission l’utilisation du sport comme vecteur d’inspiration, d’autonomisation et de soutien au développement holistique des jeunes africains prometteurs, en les préparant à devenir des citoyens du monde.