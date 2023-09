Monde M17 : Le Sénégal fait partie du Groupe D avec le Japon, la Pologne et l'Argentine

La FIFA a procédé au tirage au sort de la 19ème édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans. L’équipe nationale sénégalaise connaît ses 3 adversaires.

L’Equipe nationale sénégalaise des moins de 17 ans est prête. Vendredi 15 septembre dernier, la FIFA a procédé au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2023 en Indonésie (10 novembre – 2 décembre).Les Lionceaux, huitième finaliste pour leur première apparition en 2019 au Brésil, évolueront dans le groupe D au premier tour.

Et pour le moins, c’est que les poulains de Serigne Saliou Dia n’ont pas été épargnés puisqu’ils seront confrontés à trois adversaires de trois continents différents. Ce sont les Japonais, les Polonais et les Argentins. Champion d’Afrique pour la première fois de son histoire au mois de mai dernier, le Sénégal devra donc sortir le très gros match pour se rendre au deuxième tour.

Parmi les trois autres représentants africains, le Maroc fait partie du groupe A avec le pays d’accueil, l’Indonésie, l’Equateur et le Panama.Le Mali fera partie du groupe B avec l’Espagne et l’Ouzbékistan du Canada. Alors que le Burkina Faso affrontera la France, la Corée du Sud et les USA dans le Groupe E. Notez que le Brésil a le statut de champion sortant du tournoi.