Momar Diongue sur la mission de Barthélémy Dias à massacrer Ousmane Sonko et briser Yewwi »

Barthelemy Dias a reçu le commandement de Macky Sall pour faire tomber Ousmane Sonko et briser la coalition Yewwi Askan Wi. D’après l’analyste Momar Diongue, Dias fils le fait pour plaire à Macky Sall et ne pas perdre ses mandats de député et de maire, mais également pour pouvoir être président en 2029.

Il ya quelque chose qui doit être appelé à comprendre l’attitude et l’approche de Barthélémy Dias. C’est le dossier Ndiaga Diouf. Il a une épée de Damoclès sur sa tête. En mars, il a été condamné à deux ans de prison, dont six mois d’emprisonnement.

L’affaire n’est pas portée en appel par la Cour suprême pour l’instant. Par contre, si la Cour suprême confirme la même sentence en première instance et en appel, Barth est automatiquement expulsé. Il risque aussi bien son mandat de maire de Dakar que de député.

On peut penser à première vue que c’est sous le contrainte et le couteau à la gorge que Barthelemy Dias s’emploie à abattre Ousmane Sonko, casser le Yewwi et affaiblir Ousmane Sonko, a déclaré Momar Diongue dans l’émission Opinion (Walf).

Le journaliste de préciser que cet acte, Barthelemy Dias, le fait aussi de gaité de cœur quelque part, parce qu’il est maire de Dakar de 2023 jusqu’à 2028 au moment où il va se décharger de son mandat de maire de Dakar, à un an de l’élection présidentielle. De toute évidence, Barthelemy Dias prévoit 2029. Dans ce cas, il n’a pas intérêt à ce que le pouvoir échoit à quelqu’un comme Ousmane Sonko qui, en 2029, s’il est élu président de la République, aura fait un premier mandat et voudra rempiler. Et donc, cela peut lui faire barrage. De la même manière que Si c’est khalifa Sall…

A partir de ce moment, il soutient que Barthelemy Dias a intérêt à ce que même le président Macky Sall, par extraordinaire, rempile pour qu’il est ses chances en 2029.

La preuve, souligne M. Diongue, Barthelemy s’est montré maintenant moyen radical sur la question de la 3e candidature, comparativement à une sortie sur les autres antennes notamment Walf le 26 mars très tranché et radicale et sans équivoque. Dernièrement, il n’a pas porté où mettre en exergue cette 3e candidature.

Il renseigne qu’aujourd’hui, les intérêts de Barthelemy Dias et ceux de Macky Sall se regroupent surtout ayant un épée de Damoclès avec l’affaire Diaga Diouf qui plane sur sa tête.

D’ailleurs, le journaliste rappelle que les civilités entre Barthelemy et Macky Sall remonte plus longtemps. C’est au moment de l’épisode des législatives dernières où la liste départementale conduite par Barthelemy Dias a été d’abord retoquée et invalidée pour vice de forme, non respect de la parité sur une liste de 7 candidats. A la surprise générale, cette liste a été validée au détriment de la liste nationale de Yewwi. Ce qui a vu la liste où figuraient Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Aida Mbodji, Dethié Fall, Malick Gackou anéantie.